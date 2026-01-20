Star Academy estimations : l’écart se resserre entre Léa et Sarah (SONDAGE)



À quatre jours seulement de la première demi-finale de la Star Academy, qui sera diffusée samedi soir sur TF1, le suspense reste total entre Léa et Sarah. À l’issue de ce prime décisif, l’une des deux candidates décrochera la première place de finaliste, avant la seconde demi-finale qui opposera Ambre à Victor.











Comme chaque semaine, Stars-Actu vous propose son sondage afin de prendre le pouls des internautes, alors que le public vote officiellement depuis samedi dernier pour soutenir son talent favori.

📊 Selon les estimations de notre sondage ce soir, Léa conserve une courte avance avec 52,43 % des votes, contre 47,57 % pour Sarah. Un score qui montre clairement que l’écart se resserre à mesure que le prime approche, laissant présager une demi-finale particulièrement disputée.

⚠️ Pour rappel, ce sondage a uniquement une valeur informative et ne constitue en aucun cas une indication des résultats officiels. Seuls les votes du public par les canaux officiels détermineront quelle candidate accédera à la finale.



D’ici samedi soir, les tendances peuvent encore évoluer, et tout se jouera aussi sur les prestations live. Verdict lors de cette première demi-finale très attendue sur TF1.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 1

Qui doit aller en finale ? Léa Sarah Résultats Vote

Rendez-vous à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.