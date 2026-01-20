Ici Tout Commence spoiler : Lionel s'inquiète face à Fleur qui... (vidéo épisode du 22 janvier)



Ici tout commence spoiler – Rien n’est simple pour Lionel et Fleur depuis qu’ils sont en couple dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Fleur a peur et n’arrive pas à être à l’aise… Et alors que leur premier date va être interrompu par l’arrivée surprise d’Inès, Fleur va ghoster Lionel !











Chez les Lanneau, Lionel est triste et inquiet. Il explique à Zoé et Inès que Fleur ne lui a donné aucune nouvelle depuis mardi. Non seulement elle le ghoste, mais elle ne lit même pas ses messages ! Il s’inquiète, Zoé essaie de dédramatiser, elle pense qu’elle a juste été gênée qu’Inès les surprenne…

Lionel va-t-il réussir à rattraper le coup avec Fleur ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1356 du 22 janvier 2026 : Lionel inquiet

