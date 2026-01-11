Star Academy : le programme des évaluations de la semaine 13



Star Academy 2025, évaluations semaine 13 – Premier dimanche à 5 au château de la Star Academy après l’élimination de Anouk hier soir.





Et cet soir, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu pour annoncer aux élèves le programme des évaluations, qui auront lieu mardi matin.







Star Academy, la semaine du quart de finale

Cette semaine et alors que le prime aura lieu samedi soir, c’est la semaine du quart de finale. On est à un mois de la finale et l’aventure s’accélère ! Léa a décroché sa place en demi-finale tandis que Ambre, Bastiaan, Sarah et Victor sont déjà soumis aux votes du public.

Pas de nominations donc à l’issue des évaluations de mardi matin mais elles auront un enjeu important : le gagnant ou la gagnante des évaluations aura le privilège de choisir son adversaire pour sa demi-finale ! Et si jamais il est éliminé samedi soir, c’est le 2ème des évaluations qui aura cette chance.



Pour ces évaluations, les élèves ont carte blanche ! Ils vont pouvoir chanter la chanson de leur choix comme si c’était leur concert. Ces évaluations auront lieu au théâtre.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.