Les Enfants de la Télé du 25 janvier 2026 : qui sont les invités ce dimanche soir sur France 2 ?

Les Enfants de la Télé du 25 janvier 2026, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir, Faustine Bollart vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 25 janvier : les invités

Ce dimanche soir, Les Enfants de la Télé sont de retour pour un numéro inédit placé sous le signe de la nostalgie et de la bonne humeur !

Autour de la table de Faustine Bollaert, les téléspectateurs retrouveront une bande d’invités aussi cultes qu’éclectiques : Laurent Baffie, l’incontournable Dorothée, le duo emblématique de « Animaux à adopter » Sandrine Arcizet et Élodie Ageron, ains Christophe Beaugrand.

Ensemble, ils se prêteront au jeu des images d’archives, des souvenirs parfois embarrassants et des fous rires garantis. Entre séquences mythiques, anecdotes savoureuses et surprises, cette soirée promet un joli voyage à travers l’histoire de la télévision… et beaucoup d’émotion !



