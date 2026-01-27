Les Q d’Or 2026, c’est ce soir sur TMC (27 janvier 2026)



Les Q d’Or 2024 du 27 janvier 2026 – Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mardi soir sur TMC avec la cérémonie des « Q d’Or 2026 ». Les hommes et les femmes qui ont fait l’année seront sur le plateau de « Quotidien » pour une soirée exceptionnelle !





Rendez-vous juste après Quotidien, sur TMC ou sur TF1+ pour le streaming et le replay.







Les Q d’Or 2026 du 27 janvier 2026, présentation

Comme chaque année, Quotidien célèbre ses personnalités coups de cœur en décernant les Q d’Or lors d’une grande soirée événement.

Actrices, acteurs, humoristes, révélations… Toutes celles et ceux qui ont marqué l’année seront réunis sur le plateau pour cette 7ᵉ édition des Q d’Or, placée sous le signe de la fête et des talents qui ont fait vibrer l’actualité culturelle.



Après Pierre Niney, Alice Belaïdi, Paul Mirabel, Santa et Alison Wheeler l’an dernier… qui remportera les Q d’Or 2025-2026 ?

Extrait vidéo des Q d’Or 2026 du 27 janvier