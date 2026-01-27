Tricheurs du 27 janvier : qui est le 2ème Tricheur ? Qui seront les nommés ? (résumé, spoiler + replay épisode 2)



Tricheurs résumé détaillé de l’épisode 2 du mardi 27 janvier 2026 – C’est parti pour l’épisode 2 de la saison 1 du jeu de télé-réalité « Tricheurs », présenté par Christophe Beaugrand sur TFX. On découvre l’identité d’un premier tricheur : Yanns !











C’est Yanns qui a eu l’opportunité de piéger un premier joueur au cours de la soirée. Tout le monde découvre son visage sur le Bandit Manchot… c’est Sarah ! Elle est sous le choc, elle risque donc l’élimination. Maïssane soupçonne Marvin, qui était en mode « speed dating » pendant toute la soirée.

Tout le monde est désormais soupçonné pour le moindre petit geste anodin. Sarah pense à Aïmed qui lui a donné un verre d’eau au cours de la soirée ! Il comprend que ça va être compliqué. Sarah annonce qu’elle va se venger.

On découvre qu’elle a été le piège de Sarah : Yanns l’a encouragée à tourner la roue dans le salon ! Il observe discrètement tout le monde, pour l’instant personne ne parle de lui.



Maïssane propose à Nicolo et Simon de s’allier. Ils acceptent mais Nicolo avoue en off vouloir faire tomber Maïssane dès qu’il en aura l’occasion !

Yanns et sa femme débriefent dans leur chambre. Jade est convaincue que Yanns n’est pas un tricheur et il la laisse le croire, il ne lui dit pas la vérité. De son côté, Patrick décide de discuter avec Mélanie pour voir où ils en sont. Elle dit que ça va mais elle aura du mal à lui faire confiance.

Le lendemain, l’enquête s’accélère. Certains trouvent Yanns tendu, Kamini le soupçonne. Dans la chambre, Maïssane et Mel découvrent Lolita au naturel. Et on peut dire qu’Esteban est canon ! Tout le monde est choqué en le voyant arriver au petit déjeuner.

Une fois par jour, quand l’alarme retentira, les joueurs pourront accuser quelqu’un d’être un tricheur en actionnant le Bandit Manchot. Maïssane est aux aguets, elle doute de Justine… et de Mel ! Elle la confronte.

Justine parle d’une « salle de cérémonie », tout le monde pense qu’elle gaffe et qu’elle est tricheuse. Même Aïmed doute ! La sonnerie retentit. Tout le monde se précipite, c’est Simon qui actionne le Bandit Manchot. Il accuse… Justine ! Est-elle bien tricheuse ? La réponse est… non ! Les 2 Tricheurs se partagent donc 1000 euros. Yanns fait une énorme boulette en se réjouissant, il essaie de se rattraper en disant avoir mal compris…

Sarah a réfléchi et a trouvé : elle explique à Simon que Yanns lui a fait tourner la roue durant la soirée ! Elle pense que c’est un Tricheur, c’est la seule personne à lui avoir fait faire quelque chose.

Esteban, qui a déjà un pacte avec Maïssane et Mel, en fait un autre avec Katell et Justine.

La Game House annonce une épreuve avec à la clé : un impact sur les nominations ! Mais avant cette épreuve, les Tricheurs ont reçu les règles et les réponses ! Les joueurs retrouvent Christophe Beaugrand pour la première épreuve, le 21. Il s’agit de choisir 3 affiches qui correspondent à un chiffre. Ils doivent se rapprocher de 21 sans le dépasser. Les meilleurs auront accès au salon privé, où ils choisiront les nommés qui se retrouveront dans le Bandy Manchot !

Les Tricheurs se sont réunis avant le jeu pour découvrir les règles et choisir le premier à laisser tirer un jeton. Ils ont choisi Simon. De quoi éveiller les soupçons sur Simon.

SPOILER épisode 2 : le second Tricheur est…

Dans l’épisode de demain, on peut déjà vous dire que le second Tricheur va être dévoilé : il s’agit de… Nicolo ! Et après triche pendant l’épreuve, c’est Maïssane, Mel et Nicolo qui remportent le jeu. Ils rejoignent donc le salon privé. Ils doivent nommer 2 nouveaux joueurs face à Sarah. Ils choisissent… Jade et Yanns !

Tricheurs, le replay du 27 janvier

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce lundi 27 janvier 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI. Rendez-vous demain à 20h sur TFX pour suivre l’épisode 2.