Ligue des Champions : suivre Marseille / Liverpool en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des champions 21 janvier 2026 – Marseille / Liverpool en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match entre l’Olympique de Marseille et Liverpool.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir à l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille reçoit Liverpool dans le cadre de la 7ème journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un choc de prestige entre deux clubs historiques, avec un enjeu important au classement : l’OM veut profiter de l’appui de son public pour engranger de précieux points et rester dans la course à la qualification, tandis que les Reds visent une performance solide à l’extérieur pour s’installer durablement dans le haut du tableau.

Sur le plan sportif, la rencontre promet une intensité élevée, entre une équipe marseillaise portée par son engagement et un Liverpool fidèle à son jeu rapide et offensif. Dans une phase de ligue où chaque point compte, ce duel s’annonce déterminant pour la suite de la campagne européenne des deux formations.



Marseille / Liverpool – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Pavard, Balerdi (c), Egan-Riley, Medina – Højbjerg, Kondogbia – Weah, Greenwood, Igor Paixão – Gouiri

🔵 Liverpool (composition probable) : Alisson – Frimpong, Gomez, Van Dijk (c), Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike

Marseille / Liverpool en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Marseille / Liverpool, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.