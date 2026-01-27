« L’île de la tentation » spoiler : Nelly et Diego sont-ils repartis séparément ? Réponse !



Alors que le deuxième épisode de la saison 4 de « L’île de la tentation » était diffusé ce mardi soir sur M6, Nelly avait décidé de confronter Diego après qu’il ait avoué à une tentatrice qu’il pourrait ressentir quelque chose de sincère sur l’île… Une vidéo qui a rendu Nelly dingue. Elle a décidé de faire ses valises et arrêter l’aventure !











Dans le prochain épisode, Delphine Wespiser va accueillir Nelly et Diego pour la confrontation et elle va leur demander s’ils souhaitaient repartir séparément ou continuer l’aventure. Vous êtes impatient de connaitre leur réponse ?

Dans l’épisode 3 qui vous attend mardi prochain sur M6, on peut déjà vous dire que Diego va tenter de se défendre en disant qu’elle a mal interprété. Il parlait des tentatrices ! Mais Nelly ne comprend pas. Diego se dit triste qu’elle n’ait pas su prendre de recul.

Cette histoire va finalement les souder, ils vont se dire qu’ils s’aiment et évidemment repartir ensemble !



Pour en savoir plus et découvrir ce qui va se passer pour les autres couples, rendez-vous le mardi 3 février pour suivre l’épisode 3 de « L’île de la tentation » !