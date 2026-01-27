Les Q d’or 2026 : découvrez le palmarès



Publicité





Les Q d’or 2026, le palmarès – Ce soir, TMC proposait un numéro exceptionnel de « Quotidien » avec la désormais incontournable cérémonie des Q d’Or 2026. Autour de Yann Barthès et de toute l’équipe de l’émission, le plateau s’est transformé en véritable scène de célébration de la pop culture. Cinéma, musique, sport, humour, littérature… Toutes celles et ceux qui ont marqué l’année étaient réunis pour une soirée aussi festive que décalée.











Publicité





Le palmarès des « Q d’Or 2026 »

Le « Q d’Or 2026 du Meilleur Film » : « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan »

Le « Q d’Or 2026 de l’Actrice » : Anamaria Vartolomei

Le « Q d’Or 2026 du l’Acteur : Théodore Pellerin

Le « Q d’Or 2026 de la Chanson de l’Année » : « Les filles, les meufs » de Marguerite (Star Academy)

Le « Q d’Or 2026 de l’Humoriste » : Malik Bentalha

Le « Q d’Or 2026 de la Révélation musicale » : Miki

Le « Q d’Or 2026 de la série » : « Bref.2 » de Kyan Khojandi

Le « Q d’Or 2026 de la Showgirl » : Valérie Lemercier

Le « Q d’Or 2026 du Showman » : Laurent Lafitte

Le « Q d’Or 2026 du Livre » : « Mon vrai nom est Élisabeth » d’Adèle Yon

Le « Q d’Or 2026 de l’Influenceur » : Lyas

Le « Q d’Or 2026 du Spectacle » : la tournée du Trio composée de Jérémy Ferrari, Baptiste Lecaplain et Arnaud Tsamère

Et si vous avez manqué la cérémonie des Q d’or 2026, l’émission est disponible en replay sur TF1+