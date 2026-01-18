« Maison de retraite » : le film avec Kev Adams ce soir sur TF1 (18 janvier 2026)

« Maison de retraite », c’est le film rediffusé ce soir, dimanche 18 janvier 2026, sur TF1. UN film réalisé par Thomas Gilou avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Jarry, et Mylène Demongeot dans les rôles principaux.


A découvrir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur TF1+ et sa fonction direct.

« Maison de retraite » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (18 janvier 2026)
« Maison de retraite »: l’histoire

Milann n’a aucune échappatoire : pour éviter la prison, il est condamné à effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général à la maison de retraite des Mimosas. Les débuts sont éprouvants, mais, au fil des semaines, il se rapproche des résidents et devient même le favori de plusieurs d’entre eux, notamment de sept retraités.

Le casting

Avec : Kev Adams (Milann Rousseau), Gérard Depardieu (Lino Vartan), Jarry (Alban), Mylène Demongeot (Simone Tournier), Daniel Prévost (Alfred de Gonzague)


Vidéo bande-annonce

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre film.

