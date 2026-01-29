« Qui veut être mon associé ? » du 29 janvier 2026 : les entrepreneurs ce soir sur M6



« Qui veut être mon associé ? » du jeudi 29 janvier 2026 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





« Qui veut être mon associé ? » du 29 janvier 2026, les entrepreneurs de ce soir

Pour cette quatrième soirée, « Qui veut être mon associé ? » replonge au cœur de l’entrepreneuriat, entre ambition, audace et visions d’avenir. Mieux s’alimenter, mieux dormir, mieux bouger, simplifier l’administratif ou réinventer l’accès au logement : chaque porteur de projet arrive avec une solution concrète, mais aussi une histoire personnelle forte.

La soirée sera également marquée par le retour d’anciens candidats, l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis leur passage sur le plateau — entre croissances spectaculaires et choix stratégiques déterminants. Face à eux, les investisseurs ne scrutent pas seulement les chiffres : ils cherchent des projets capables de durer, de s’adapter et de résister aux secousses. Certains concepts changent d’échelle, d’autres entrent dans une phase charnière où chaque décision pèse lourd. Entre convictions affirmées, négociations serrées et paris assumés, les échanges s’annoncent directs. Une soirée où impact et ambition se rencontrent, et où tout peut basculer en quelques minutes.



FÉROCE

Féroce poursuit une mission claire : remettre une nutrition authentique au centre de l’assiette. La marque propose des produits à haute densité nutritionnelle, issus des meilleures fermes françaises. Les animaux sont élevés en plein air, sur des prairies en rotation, nourris exclusivement à l’herbe, sans maïs ni soja. Son produit emblématique, un steak haché enrichi en abats, affiche un apport en vitamines et minéraux équivalent à celui de plusieurs kilos de légumes. Le credo : manger moins, mais mieux — et surtout savoir précisément ce que l’on consomme.

GETY

Gety part d’un constat surprenant : des milliards d’euros d’héritages non réclamés dorment à la Caisse des Dépôts. Pourtant, ces sommes appartiennent à des particuliers qui ignorent souvent leur existence. La plateforme accompagne les bénéficiaires dans la recherche de ces fonds, souvent liés à des comptes oubliés d’un proche décédé. Recherche d’actes d’état civil, démarches administratives accélérées, réseau de notaires partenaires : Gety simplifie un parcours souvent long et complexe, permettant à certains de découvrir, parfois avec stupeur, qu’un héritage les attend depuis des années.

MA PETITE LAINE

Kinésithérapeute et jeune maman, Agathe a imaginé un cocon de naissance destiné à apaiser les nourrissons et à offrir jusqu’à trois heures de sommeil supplémentaires par nuit aux jeunes parents. Développée avec sa partenaire Olivia et validée par des professionnels de santé, la solution séduit un nombre croissant de familles. Fabriqué en France et porté par une forte croissance, ce cocon devient un allié précieux pour récupérer ce que rien ne peut acheter : des nuits plus sereines après l’arrivée d’un bébé.

BUDDY

Buddy est né d’une expérience partagée par Céline, Clara et Mehdi au début de leur vie d’adulte : la gestion administrative devient vite un labyrinthe. Impôts, logement, assurances, aides… les règles évoluent, les informations se dispersent et la charge mentale grimpe. Pensée comme un assistant discret, l’application accompagne les jeunes dans les moments clés, en les guidant pas à pas pour gérer leurs démarches sans jargon ni stress. Buddy centralise, explique et suggère les bonnes actions au bon moment, pour reprendre le contrôle de l’administratif et avancer plus sereinement.

VIRGOMOVE

Nos mobilités urbaines évoluent rapidement, mais les équipements de protection peinent à suivre. C’est de ce constat qu’est née Virgo Move. Avec la montée en puissance du vélo et des engins électriques, Jean-Baptiste a conçu un casque intégral adapté à la ville : protecteur sans être encombrant, technique sans être contraignant. Léger, ventilé et assumé esthétiquement, il protège aussi le visage sans transformer son utilisateur en pilote de moto.

ENYO

Myriam Benadda, vice-championne du monde de MMA, a créé une marque à son image, nourrie par les exigences du haut niveau et un parcours personnel intense. Elle conçoit des vêtements pensés pour accompagner le mouvement, résister à l’effort et épouser le corps sans jamais le freiner. Ainsi est née Enyo : une ligne de vêtements de combat moderne, imaginée par une femme pour les femmes.

BÉA

Dans un marché immobilier figé, Béa propose de rebattre les cartes. Plutôt que vendre puis acheter, la plateforme remet au goût du jour un principe ancien mais peu utilisé : l’échange immobilier. Son système met en relation des propriétaires souhaitant échanger leurs logements. Un seul acte, moins de frais, un processus simplifié — une idée évidente… qu’il fallait encore concrétiser.

« Qui veut être mon associé ? », rappel de la présentation de la saison 6

« Qui veut être mon associé ? » fait son grand retour avec une saison placée sous le signe de l’audace et de l’émotion. Des entrepreneurs français animés par la passion n’ont que quelques minutes pour convaincre sept investisseurs de renom, déterminés à parier sur des projets à fort potentiel. Moments de tension, coups de cœur, négociations musclées et idées inspirantes rythment chaque épisode, véritable concentré d’esprit entrepreneurial. Marc Simoncini, Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, Kelly Massol, Alice Lhabouz et Jean-Michel Karam, rejoints cette saison par Jonathan Anguelov, se tiennent prêts à écouter, challenger et, peut-être, s’engager aux côtés des talents de demain.

