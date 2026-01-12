N’oubliez pas les paroles du 12 janvier 2026 : Stéphane passe un cap

N’oubliez pas les paroles du 12 janvier 2026, 10 victoires pour Stéphane – Nouvelles victoires de Stéphane ce lundi soir dans « N’oubliez pas les paroles ». Il a franchi le cap des 10 victoires ce soir et a remporté un séjour au Futuroscope !


Capture FTV


N’oubliez pas les paroles du lundi 12 janvier 2026, Stéphane continue

Dans le détail ce lundi soir, Stéphane a remporté la belle somme de 10.000 euros sur la première émission et ensuite 1.000 euros sur la seconde. Le maestro totalise ainsi 75.000 euros de gains en 10 victoires. Il sera de retour demain pour peut être pass le cap des 100.000 euros !

N’oubliez pas les paroles du 12 janvier replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

