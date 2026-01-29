Plus belle la vie spoiler : Théo en garde à vue, une nouvelle agression choc ! (30 janvier 2026)



Plus belle la vie en avance du 30 janvier 2026 – Théo Bonant va finalement être placé en garde à vue demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et pour cause, dans l’épisode de demain, vendredi 30 janvier 2026, Blanche va porter plainte contre Théo après la terrible agression qu’il lui a fait subir.











Pas de témoin de l’agression, la police enquête donc activement pour coincer Théo. Charlotte réussit à améliorer le résultat de silhouette présente sur les photos de Blanche, on y reconnait sa montre. Et Jean-Paul fait une découverte choc qui confirme que Théo est bien l’agresseur de Vadim et Noémie : il a envoyé quelqu’un d’autre à sa place pour passer le code de la route ce jour là ! Il s’agissait qu’un ami qui lui ressemble beaucoup.

Patrick et Jean-Paul placent donc Théo Bonant en garde à vue. Au même moment, Vadim vient voir Blanche au Pavillon des Fleurs. Il est au plus mal et lui parle de sa rupture avec Noémie tandis que Blanche lui parle de Théo, qui l’a agressée et a été arrêté… Mais coup de tonnerre : Blanche est victime d’une nouvelle agression sous les yeux de Vadim ! Un pot de fleurs est jeté d’un étage supérieur sur la tête de Blanche, qui l’évite de peu grâce à Vadim !



Qui s’attaque à Blanche maintenant que Théo a été arrêté ? Suspense !