Quelle époque du 31 janvier 2026 : les invités ce soir sur France 2

Quelle époque du 31 janvier 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 22h45 sur France 2, juste après « Flair de famille », ou sur france.tv pour le replay.







Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

🎬 Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali & Julien Arruti, à l’occasion de la sortie en salle de « Marsupilami » mercredi prochain



📺 Jean-Luc Reichmann, pour la nouvelle saison de « Léo Matteï, brigade des mineurs » à partir du jeudi 12 février sur TF1

🎬 Ahmed Sylla, à l’occasion de la sortie en salle de « L’infiltrée » le 11 février prochain

📰 Maryse Burgot, grand reporter au 20h de France Télévisions

📺 David Pujadas, pour son rendez-vous 24h Pujadas sur LCI

🎞️ Véronika Loubry, pour son livre de photos « La vie comme un rêve » aux Éditions Leduc

💿 Sébastien Tellier, à l’occasion de la sortie de son onzième album « Kiss the beast »

🎧 Matthieu Stefani, host des podcasts Génération Do It Yourself & La Martingale

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 31 janvier 2026 sur France.tv