Ligue 1 : Paris FC / Marseille en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue 1 31 janvier 2026 – Paris FC / Marseille en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui à Marseille. Place à la 20me journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 pour l’Olympique de Marseille, qui affronte le Paris FC au stade Jean Bouin.





Un match à suivre ce samedi soir à 17h en exclusivité sur beIn Sports.







Ce samedi, le Paris FC reçoit l’Olympique de Marseille au Stade Jean Bouin à Paris dans un duel qui opposera un club parisien en difficulté (14ᵉ au classement) à une équipe phocéenne ambitieuse (3ᵉ). Marseille, favori sur le papier après une saison plutôt solide en championnat, cherchera à confirmer sa place sur le podium malgré une récente élimination en Ligue des champions qui a marqué les esprits.

Pour le Paris FC, l’objectif est de glaner des points précieux pour s’éloigner de la zone de relégation et obtenir un résultat inspirant devant son public.



Paris FC / Marseille – Composition des équipes

🔵 Paris FC (composition officielle) : Trapp – Gory, Mbow, Kolodziejczak, Otavio, Sangui – Lopez (c), Camara – Kebbal, Krasso, Simon

🔵 Marseille (composition officielle) : Rulli – Weah, Balerdi (c), Aguerd, Medina – Højbjerg, Timber – Nwaneri, Greenwood, Paixao – Aubameyang

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Paris FC / Marseille ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports 1 dès 17h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Paris FC / Marseille, 20ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 17h.