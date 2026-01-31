Star Academy du 31 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 31 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.











Place aux répétitions du prime au studio. Ambre et Victor répètent leur battle sur « Si seulement » de Calogero. Et Léa répète son tableau chanté / dansé avec Zélie, sous l’oeil éclairé de Jonathan.

Victor rencontre Mentissa pour répéter leur duo. Elle avoue le suivre depuis le début, elle est ravie de chanter avec lui !

Léa se rend sur le plateau de « Danse avec les Stars » pour faire une surprise à Lucie. Elle rencontre Chris Marques, elle est impressionnée et assiste aux répétitions de Lucie.



Ambre répète avec Christophe Maé. Et Victor retrouve Mélissa pour répéter leur duo.

Sur le plateau de DALS, Léa retrouve Lucie, surprise mais ravie de la voir. Elle croise aussi Julien Lieb et Denitsa en coulisses.

Bastiaan rejoint Ambre pour répéter leur duo. Et tout le monde rentre au château ! Dernier retour à trois et ils réalisent qu’une semaine plus tard ça sera fini. Et surprise : on les laisse regarder la prestation de Lucie dans « Danse avec les Stars » ! Ils découvrent Fanny et les anciens venus leur faire la surprise en plateau.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 31 janvier

Rendez-vous à 21h10 pour le prime et demain à 16h05 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.