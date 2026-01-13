« Qui veut gagner des millions ? » du 13 janvier 2026 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1



« Qui veut gagner des millions ? » du 13 janvier 2026 – Arthur vous donne rendez-vous ce mardi soir sur TF1 pour un nouveau numéro de TF1 du jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Qui veut gagner des millions ?, présentation de l’émission du 13 janvier

Nouveau challenge et nouvelle soirée de « Qui Veut Gagner des Millions ? », orchestrée par Arthur.

Dans l’écrin prestigieux du Palais Brongniart, place à un rendez-vous où se rencontrent culture générale, humour et solidarité. Arthur y reçoit cinq duos de personnalités, prêts à relever le défi des questions mythiques du jeu afin de défendre des causes qui leur sont chères.

Attendez-vous à des moments intenses, des éclats de rire et beaucoup d’émotion, dans une soirée placée sous le signe de la générosité et de l’engagement. Alors, qui parviendra à aller jusqu’au bout et à s’imposer ?



Les invités ce soir

– Philippe Lacheau et Gérard Jugnot misent sur l’association Princesse Margot

– Dany Boon et Michel Boujenah soutiennent la Fondation Children Action

– Jean-Pierre Foucault et Isabelle Ithurburu défendent l’ONG Seaja

– Pablo Mira et Bérengère Krief s’engagent pour l’association Tout le monde contre le cancer

– François Berléand et Stéphane De Groodt jouent pour l’association Petits Princes

VIDÉO bande-annonce