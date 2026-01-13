« Qui veut gagner des millions ? » du 13 janvier 2026 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Publicité
« Qui veut gagner des millions ? » du 13 janvier 2026 – Arthur vous donne rendez-vous ce mardi soir sur TF1 pour un nouveau numéro de TF1 du jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».
Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.
Qui veut gagner des millions ?, présentation de l’émission du 13 janvier
Nouveau challenge et nouvelle soirée de « Qui Veut Gagner des Millions ? », orchestrée par Arthur.
Dans l’écrin prestigieux du Palais Brongniart, place à un rendez-vous où se rencontrent culture générale, humour et solidarité. Arthur y reçoit cinq duos de personnalités, prêts à relever le défi des questions mythiques du jeu afin de défendre des causes qui leur sont chères.
Attendez-vous à des moments intenses, des éclats de rire et beaucoup d’émotion, dans une soirée placée sous le signe de la générosité et de l’engagement. Alors, qui parviendra à aller jusqu’au bout et à s’imposer ?
Les invités ce soir
– Philippe Lacheau et Gérard Jugnot misent sur l’association Princesse Margot
– Dany Boon et Michel Boujenah soutiennent la Fondation Children Action
– Jean-Pierre Foucault et Isabelle Ithurburu défendent l’ONG Seaja
– Pablo Mira et Bérengère Krief s’engagent pour l’association Tout le monde contre le cancer
– François Berléand et Stéphane De Groodt jouent pour l’association Petits Princes