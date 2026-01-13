« Qui veut gagner des millions ? » du 13 janvier 2026 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Par /

Publicité

« Qui veut gagner des millions ? » du 13 janvier 2026 – Arthur vous donne rendez-vous ce mardi soir sur TF1 pour un nouveau numéro de TF1 du jeu « Qui Veut Gagner des Millions ? ».


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.

« Qui veut gagner des millions ? » du 13 janvier 2026 : les invités d'Arthur ce soir sur TF1
Capture TF1


Publicité

Qui veut gagner des millions ?, présentation de l’émission du 13 janvier

Nouveau challenge et nouvelle soirée de « Qui Veut Gagner des Millions ? », orchestrée par Arthur.
Dans l’écrin prestigieux du Palais Brongniart, place à un rendez-vous où se rencontrent culture générale, humour et solidarité. Arthur y reçoit cinq duos de personnalités, prêts à relever le défi des questions mythiques du jeu afin de défendre des causes qui leur sont chères.

Attendez-vous à des moments intenses, des éclats de rire et beaucoup d’émotion, dans une soirée placée sous le signe de la générosité et de l’engagement. Alors, qui parviendra à aller jusqu’au bout et à s’imposer ?


Publicité

Les invités ce soir

– Philippe Lacheau et Gérard Jugnot misent sur l’association Princesse Margot
– Dany Boon et Michel Boujenah soutiennent la Fondation Children Action
– Jean-Pierre Foucault et Isabelle Ithurburu défendent l’ONG Seaja
– Pablo Mira et Bérengère Krief s’engagent pour l’association Tout le monde contre le cancer
– François Berléand et Stéphane De Groodt jouent pour l’association Petits Princes

VIDÉO bande-annonce

A LIRE AUSSI
Laurent Ruquier s’apprête à tourner la page de la télévision
Laurent Ruquier s’apprête à tourner la page de la télévision
« Le phare du secret » : votre téléfilm inédit ce 12 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)
« Le phare du secret » : votre téléfilm inédit ce 12 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)
Les 12 coups de midi du 12 janvier : Cyprien continue, un nouvel indice va apparaitre sur l’étoile mystérieuse
Les 12 coups de midi du 12 janvier : Cyprien continue, un nouvel indice va apparaitre sur l'étoile mystérieuse
Audiences 11 janvier 2026 : « Là où chantent les écrevisses » leader devant « Sage-homme »
« Là où chantent les écrevisses » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur TF1 (11 janvier 2026)


Publicité


Retour en haut