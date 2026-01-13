« Face à face » du 13 janvier 2026 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 4)



Publicité





« Face à face » du 13 janvier 2026, les épisodes ce soir sur France 3 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 4 inédite de la série policière « Face à face ». Au programme, deux nouveaux épisodes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV.







Publicité





« Face à face » du 13 janvier 2026, les épisodes

Épisode 3 : La parole de l’enfant

Kilian, adolescent très suivi sur les réseaux sociaux, est kidnappé. Ses parents, influenceurs spécialisés dans le contenu familial, signalent sa disparition au commissariat après avoir reçu une vidéo montrant leur fils en mauvais état. Le ravisseur a choisi d’orchestrer cet enlèvement directement sur les réseaux. Justine décide de travailler main dans la main avec les parents pour retrouver Kilian au plus vite. De son côté, Vanessa se montre plus méfiante : elle estime que les parents en font trop et transforment la recherche de leur fils en spectacle. Et si ce kidnapping avait été monté de toutes pièces pour relancer leur notoriété et celle de leur agence d’influence ?

Épisode 4 : Balle perdue

Lors d’une partie de chasse, une femme abat son mari. Elle évoque un tragique accident, mais Justine et Vanessa découvrent rapidement que le couple était loin de vivre une relation parfaite. Derrière cette apparente bavure, se cache peut-être un acte prémédité. Marion a-t-elle sciemment tué son époux pour se venger ?



Publicité





« Face à face », présentation de la saison 4

Pour retrouver sa sœur, Justine est prête à franchir toutes les limites. Même celle de conclure un pacte interdit avec Zacharie, l’homme qui a brisé le cœur de Vanessa. Il est le seul à détenir des informations cruciales sur l’endroit où elle est retenue… mais l’aide qu’il offre a un prix exorbitant : sa liberté. Un marché à haut risque. Un choix qui pourrait anéantir la carrière de Justine et tout ce qu’elle a bâti.

Lorsque Vanessa refait surface, une seule obsession l’anime : retrouver celui qui lui a sauvé la vie. Sa quête la conduit, elle aussi, sur la route de Zacharie. Sans le savoir, chacun de ses pas menace de révéler le secret de Justine : cette alliance dangereuse qui la lie à lui.

Jusqu’où peut-on aller par amour ? Et que reste-t-il lorsque la vérité menace de tout réduire en cendres ?

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Marianne James (Agnès Tancelin), Clémentine Justine (Claire Sorel), Clément Aubert (Ludovic Marty), Amir El Kacem (Elias Sarahoui), Evelyne El Garby Klaï (Nadia Weber), Frédéric Schalk (Vladimir Satouri), Hamza Barramou (Malik Bedia), Kamel Belghazi (Karim Bedia)