Quotidien du 13 janvier 2026 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 13 janvier 2026, les invités – Ce lundi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.


Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.

Quotidien : les invités du 13 janvier 2026

🎭 Jérôme de Warzée, Kody Kim, Damien Gillard, et Cécile Giroud pour Le Grand Cactus (RTBF)

🖊️ Armin Arefi – Journaliste au Point


Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 13 janvier 2026 à 19h25 sur TMC.

