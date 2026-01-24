Ligue 1 : Marseille / Lens en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 samedi 24 janvier 2026 – Marseille / Lens en direct, live et streaming, c’est ce soir à l’Orange Vélodrome. Suite de la 19ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 ce soir avec l’Olympique de Marseille qui reçoit le leader, Lens.





Un match à suivre ce soir à 21h05 en exclusivité sur Ligue 1+.







Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille accueille le RC Lens au Stade Orange Vélodrome pour la 19ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s, dans un vrai choc du haut de tableau. Marseille, actuellement 3ᵉ du championnat, va tenter de réagir après sa récente défaite en Ligue des champions et de revenir dans la course au titre, alors que Lens, leader avant cette journée avec une série de très bons résultats, vient pour confirmer son statut et rester en tête du classement.

Ce duel s’annonce intense, entre deux équipes ambitieuses et joueuses, avec un contexte particulier — Lens domine le championnat et possède une grande régularité, tandis que l’OM veut exploiter l’énergie de son public au Vélodrome pour faire la différence sur ce match clé de la saison.



Marseille / Lens – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Balerdi (cap.), Aguerd, Medina – Weah, Højbjerg, Timber, Paixão – Nwaneri, Gouiri, Traoré

🔵 Lens (composition probable) : Risser – Aguilar, Ganiou, M. Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (cap.), Udol – Thauvin, Édouard, Saïd

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Marseille / Lens ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Marseille / Lens, 19ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche soir.