Un Si Grand Soleil Spoiler : Cécile surprend Claire et Florent ! (épisode du 5 janvier)

Un si grand soleil spoiler épisode 1829 du 5 janvier 2026 – Les choses vont mal tourner pour Florent dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, il est complètement ailleurs quand il est avec Cécile et Achille et ne les écoute qu’à moitié.











Florent repense sans cesse à Claire et aux baisers échangés… Et quand Claire lui envoie encore un sms pour qu’il la rejoigne en bas, Florent prétexte à Achille un dossier oublier dans sa voiture et file la rejoindre.

Claire explique alors à Florent que Dimitri a réussi à récupérer le téléphone de Franck Marsan. Il leur faut maintenant réussir à le déverrouiller. Florent pense que Claire prend trop de risques et ils finissent par se prendre dans les bras. Cécile rentre pile à ce moment là, elle les surprend dans les bras l’un de l’autre !

