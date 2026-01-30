Star Academy du 30 janvier 2026 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 30 janvier 2026 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de jeudi des académiciens.











Bastiaan est de retour au château ! Il a voulu se cacher mais moment de solitude : personne ne descend ! Après avoir mis la musique à fond, Léa et Victor finissent par descendre. Ils sont ravis de son retour et vont rejoindre Ambre au foyer.

Victor part pour sa journée avec ses proches et ses fans dans Paris. Direction Montmartre où il retrouve ses amis et son ancien patron !

En salle de danse, Léa retrouve Jonathan et Zélie, avec qui elle va partager un tableau chanté / dansé samedi soir.



Victor retrouve sa famille, il est très heureux de les voir. Et surprise : Ema les rejoint au restaurant !

Ambre et Bastiaan retrouvent Fanny pour l’annonce de leur duo « One » de U2. Après les répétitions, Ambre confie à Bastiaan qu’elle a peur de partir.

Bain de foule pour Victor ensuite, qui va à la rencontre de ses fans. Pendant ce temps là au château, Bastiaan dit au revoir à Léa et Ambre.

Ambre répète avec Lucie « L’Aigle Noir » de Barbara. Ambre craque et pleure, elle est très stressée.

Victor rentre au château et raconte sa folle journée. Et ils ont une chasse au trésor organisée par Bastiaan ! Il leur fait courir partout et au final ils découvrent le faux petit téléphone caché derrière le tableau de Nikos.

SONDAGE demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ? Ambre Victor Résultats Vote

Star Academy, le replay de la quotidienne du 30 janvier

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.