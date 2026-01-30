La meilleure boulangerie de France du 30 janvier : le sommaire, qui va gagner et représenter les Ardennes et les Vosges ?



La meilleure boulangerie de France du 30 janvier 2026 – Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Danny Khezzar vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury termine son tour dans les Ardennes et les Vosges et va désigner la meilleure boulangerie de la semaine.





La meilleure boulangerie de France du 30 janvier 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 12ème semaine de la saison, le jury est dans les Ardennes et les Vosges.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie de Marina et Guillaume dans les Ardennes qui a remporté la victoire avec la moyenne de 8,5/10 (9/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 8/10 pour le pain signature, et 9/10 pour le défi du jury).



🔵 Mardi, c’est la boulangerie d’Evan et Aurélien dans la Marne qui a remporté la victoire avec la moyenne de 7,9/10 (8/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 7,5/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Camille et Chloé dans les Vosges qui a remporté la victoire avec la moyenne de 7,8/10 (7,5/10 pour la première impression, 8/10 pour le produit fétiche, 8,5/10 pour le pain signature, et 7,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Jeudi, c’est la boulangerie d’Anne et Julien à Reims qui a remporté la victoire avec la belle moyenne de 8,9/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 9,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce vendredi soir, le jury sera en Moselle et en Meurthe-et-Moselle à la découverte des deux dernières boulangeries de la semaine.

En fin d’émission, le jury sacrera le meilleur boulanger de la semaine qui aura le privilège de représenter les Ardennes et les Vosges pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle odyssée gourmande à travers les régions françaises. Cette nouvelle saison mettra de nouveau en lumière des boulangeries d’exception, tout en valorisant le terroir, l’excellence artisanale et la diversité du patrimoine culinaire de l’Hexagone. Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi fait son entrée aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera aussi ponctuellement enrichie par la participation du chef Danny Khezzar, invité à partager cette expérience singulière.