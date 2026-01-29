Star Academy estimations : Ambre et Victor au coude-à-coude à J-2 de la seconde demi-finale (SONDAGE)



Publicité





Plus que deux jours avant la seconde demi-finale de la Star Academy, qui sera diffusée samedi soir sur TF1. Après la qualification de Léa lors de la première demi-finale, il ne reste désormais qu’une seule place à prendre pour la grande finale et ça s’annonce plus serré que jamais entre Ambre et Victor !











Publicité





Cette semaine, les deux académiciens s’affrontent dans un duel particulièrement indécis, et les tendances continuent d’évoluer à mesure que le prime approche.

📊 Selon les estimations de notre sondage ce soir, Ambre conserve une avance extrêmement légère avec 50,51 % des votes, contre 49,49 % pour Victor. Autant dire que l’écart est minime et que chaque vote compte plus que jamais.

⚠️ Comme toujours, rappelons que ce sondage a une vocation uniquement informative et ne reflète en aucun cas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les canaux mis en place par la production détermineront le candidat qui rejoindra Léa en finale.



Publicité





À J-2 du prime, le suspense est total. Les prestations en direct samedi soir pourraient tout faire basculer et inverser la tendance en quelques minutes seulement. Verdict très bientôt sur TF1.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 2

Qui doit aller en finale ? Ambre 50.58% Victor 49.42%

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur TF1+.