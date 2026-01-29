Un Si Grand Soleil Spoiler : la vérité va éclater, Manu fait le lien avec Sacha ! (épisode du 2 février)



Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1849 du 2 février 2026 – Manu va enfin voir la lumière au bout du tunnel dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Grâce à l’aide d’Alex, qui ne l’a jamais lâché, il va remonter jusqu’à Sacha Kazan.











Publicité





Dans quelques jours, Alex montre photo de Sacha, l’homme que Charlotte a retrouvé et avec qui elle est partie en moto. Manu le reconnait et grâce à Alex qui va forcer la boite aux lettres de Sacha et découvrir un courrier d’un club de plongée, Man finit par l’identifier ! Il avait interrogé Sacha il y a quelques mois après la mort suspecte de son associé, Jules Levert, alors qu’il faisait de la plongée sous-marine.

Manu avait alors trouvé Sacha bizarre mais l’affaire avait fini par être classée sans suite. Reste à trouver pourquoi Sacha tient tant à mettre Manu hors jeu alors qu’il ne l’avait pas coincé… A-t-il tué son associé ?

Pendant ce temps là, alors que Cécile a mis Manu en examen, elle demande une expertise psychologique. C’est Lucie qui va s’en charger.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : la vérité sur Charlotte et Sacha éclate, les résumés jusqu’au 13 février 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici