Ici Tout Commence spoiler : Gaspard provoque Joséphine (vidéo épisode du 26 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Gaspard ne va pas épargner Joséphine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Joséphine est contrainte de cuisiner en binôme avec Gaspard, ce dernier va lui reparler de la vidéo de Loup et Anouk…











Publicité





Joséphine tente de garder son calme face à Gaspard, elle ne répond pas à sa provocation. Mais quand Loup passe juste à côté, Joséphine est déstabilisée… Et par inadvertance, sa casserole chaude touche le bras de Gaspard, qui se brule ! Il accuse Joséphine de l’avoir brulé, Marc l’envoie à l’infirmerie.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Valdine s’attaque à Anaïs !… (vidéo épisode du 26 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1358 du 26 janvier 2026 : Gaspard provoque Joséphine

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.