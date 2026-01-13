Star Academy estimations : Victor prend la tête, Bastiaan et Sarah derniers (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 à J-4 du prime des quarts de finale à l’issue duquel un académicien sera éliminé aux portes des demi-finales.











Actuellement selon notre sondage, c’est désormais Victor qui est en tête avec 32,95% des votes. Il est suivi de très près par Ambre, 2ème avec 32,62% des votes de notre sondage.

Bastiaan et Sarah sont loin derrière avec respectivement 19,90% et 14,52%. Ils sont clairement les deux plus en danger cette semaine.

Evidemment, rien n’est encore joué ! Rappelons d’ailleurs qu’actuellement vous votez pour envoyer l’un des quatre académiciens en demi-finale. Les votes seront remis à zéro au cours du prime de samedi et il y aura plusieurs étapes jusqu’à l’élimination.



Qui doit rester au château et accéder aux demi-finales ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre élève préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

SONDAGE Star Academy, quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ? Ambre Bastiaan Sarah Victor Résultats Vote

