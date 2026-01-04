« The Tomorrow War » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (4 janvier 2025)

Par /

« The Tomorrow War », c'est le film qui vous attend ce soir, dimanche 4 janvier 2025, sur TF1. Un film réalisé par Chris McKay avec Chris Pratt dans le rôle principal.


A voir ou revoir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo puis replay sur TF1+ et sa fonction direct.

« The Tomorrow war » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (3 janvier 2025)
Capture TF1


« The Tomorrow War »: l’histoire

Des soldats surgissent de l’année 2051 porteurs d’un avertissement glaçant : dans trente ans, l’humanité est en train de perdre une guerre sans merci contre une espèce extraterrestre.
Pour espérer survivre, une solution extrême s’impose : envoyer soldats et civils combattre directement dans le futur.

Animé par la volonté de sauver le monde pour sa fille, Dan Forester s’engage dans cette mission désespérée. Aux côtés d’une brillante scientifique et de son père, il va tout tenter pour changer le cours du temps… et réécrire le destin de la planète.


Le casting

Avec : Chris Pratt (Dan Forester), Yvonne Strahovski (Colonel Muri Forester), J.K. Simmons (James Forester), Betty Gilpin (Emmy Forester)

Vidéo bande-annonce

Histoire de vous mettre dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre film.

