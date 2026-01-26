Star Academy estimations : Ambre devant Victor (SONDAGE)



Après une première demi-finale de la Star Academy riche en émotions samedi dernier, qui a vu Léa décrocher sa place en finale — une tendance que notre sondage avait d’ailleurs anticipée — l’heure est désormais au second grand face-à-face de la saison.





Ce samedi soir sur TF1, Ambre et Victor s’affronteront lors de la seconde demi-finale, avec une seule place en jeu pour rejoindre Léa en finale de la Star Academy.







Comme chaque semaine, Stars-Actu vous propose son sondage afin de mesurer les premières tendances du public, alors que les votes officiels sont ouverts.

📊 Selon les toutes premières estimations de notre sondage, Ambre prend une légère avance avec 51,48 % des votes, contre 48,52 % pour Victor. Un écart encore très faible, qui laisse présager un duel particulièrement serré jusqu’au prime.



⚠️ Nous le rappelons : ce sondage a une vocation strictement informative et ne reflète en aucun cas les résultats officiels. Seuls les votes du public via les moyens mis en place par la production détermineront quel candidat décrochera la seconde place de finaliste.

À ce stade de la compétition, rien n’est joué. Les prestations de samedi soir pourraient totalement rebattre les cartes et faire basculer les tendances. Verdict lors de cette seconde demi-finale en direct sur TF1.

SONDAGE Star Academy, la demi-finale 2

