Un Si Grand Soleil du 16 janvier : Becker cède à Janet, Charlotte perd pied (résumé épisode 1838 en avance)

Un si grand soleil du 16 janvier 2026, spoiler résumé de l’épisode 1838 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 16 janvier 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Marie-Sophie et Soan s’apprêtent à partir en week-end. Charlotte est prête à partir en voyage scolaire, Soan vérifie qu’elle a tout ce qu’Eve a mis sur la liste. Il remarque qu’elle n’a pas l’air emballée, il tente de la motiver.

Eve est avec Manu, elle boucle son sac. Il râle qu’elle part deux jours. Elle file en lui disant qu’elle l’aime.



Becker retrouve Alain et Elisabeth. Il est heureux, c’est le jour de la signature du compromis de vente pour le local. Alain souligne le fait qu’il n’a pas cédé à Janet. Elisabeth lui demande s’il tient vraiment à son chalet, il assure que oui. Elisabeth essaie de lui faire réaliser que Janet n’y mettra jamais les pieds. Elle lui conseille de revoir ses priorités…

Eve et ses élèves arrivent à la bambouseraie. Achille lui demande si elle peut poser son téléphone, Salomé lui dit qu’elle a fait ça tout le trajet… Elle n’écoute pas les explications d’Eve, elle est rivée à son téléphone. Et elle se moque de Pablo et Noura qui font un selfie, elle les traite de bouffons ! Salomé intervient, Charlotte s’éloigne.

A la galerie, c’est le moment de l’état des lieux. Alix est émue en regardant une dernière fois cet endroit… Ulysse se souvient de la première fois où il est venu. Alix retrouve ensuite Becker, qui a décidé de lui montrer son local. Alix est emballée par l’endroit. Becker dit faire un gros sacrifice, il espère qu’il n’y aura pas de problème. Alix assure qu’elle sera une locataire parfaite, elle le remercie du fond du coeur.

En pleine sortie, une énorme dispute éclate entre Noura et Charlotte. Eve les sépare. Charlotte refuse que Salomé vienne avec elle, elle préfère être seule. En réalité, Charlotte rejoint la route pour faire du stop ! Une dame la prend en stop, Charlotte dit qu’elle va à Montpellier.

Alix appelle Janet, elle la remercie pour le local. Janet ne comprend pas, elle lui parle du local que son mari lui a fait visiter. Janet se réjouit.

Eve cherche Charlotte partout. Salomé dit qu’elle est partie marcher. Pendant ce temps là, Charlotte rentre chez elle. Elle est mal, elle appelle Manu. Il est surpris, elle dit être partie de la sortie car elle n’en pouvait plus. Elle dit que ça va pas, elle est rentrée chez elle et lui demande de venir… Manu lui demande de pas bouger, il arrive.

Janet a préparé une soirée romantique pour Becker, elle a commandé son plat préféré. Elle salue son gros sacrifice et demande s’il lui en veut. Il assure que non, il n’a pas aimé l’idée de se retrouver seul à la montagne… Ils se prennent dans les bras.

Manu arrive chez Charlotte. Elle lui dit être harcelée depuis des semaines par les autres élèves… Elle dit qu’à la bambouseraie ils en ont remis une couche, elle a préféré partir. Manu lui reproche de ne pas avoir prévenu Eve ni ses parents, il va appeler Eve pour pas qu’elle s’inquiète. Charlotte regarde la veste de Manu posée sur le canapé et elle arrache un bouton ! Il lui dit ensuite qu’il a prévenu Eve, elle va appeler ses parents pour leur demander de rentrer. Manu propose de rester avec elle le temps que ses parents arrivent, elle décline.

Marie-Sophie et Soan rentrent en pleine nuit, ils retrouvent Charlotte dans le noir sur le canapé. Elle ne parle pas, ils veulent savoir ce qui se passe. Charlotte pleure et dit avoir été agressée ! Elle accuse Manu !

