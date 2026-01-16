Star Academy estimations : Victor et Ambre restent en tête, Bastiaan et Sarah en difficulté (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Star Academy 2025 alors que c’est demain soir qu’aura lieu le prime des quarts de finale. L’un des quatre élèves en danger sera éliminé aux portes des demi-finales, un moment très compliqué.





Actuellement selon notre sondage, Victor reste en tête avec 35% des votes.







Il est toujours suivi par Ambre, 2ème avec 31% des votes de notre sondage. C’est beaucoup plus compliqué du côté de Bastiaan et Sarah, respectivement à 18,5% et 15,4%, l’élimination de demain soir devrait logiquement se jouer entre eux.

Pour mémoire, les votes sont ouverts depuis samedi dernier afin de départager les quatre académiciens encore en lice et d’en qualifier un pour la demi-finale. Lors du prime de samedi, tous les compteurs seront remis à zéro et la soirée se déroulera en plusieurs temps forts avant l’élimination finale.



Qui poursuivra l’aventure au château et obtiendra son ticket pour la demi-finale ? Qui, à l’inverse, verra son parcours s’arrêter là ? Le choix vous appartient : soutenez votre candidat favori en votant. Vous pouvez également partager votre opinion en participant à notre sondage. Attention toutefois, ce dernier n’a qu’une valeur indicative : seuls les votes officiels seront pris en compte.

SONDAGE Star Academy, quart de finale

Qui doit aller en demi-finale ? Ambre Bastiaan Sarah Victor Résultats Vote

Toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.