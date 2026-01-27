« Une famille en or » du 27 janvier 2026 : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?



« Une famille en or » du 27 janvier 2026 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro inédit du jeu « Une famille en or » spécial en prime.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 27 janvier 2026, La Bande à Fifi vs la Bande à Jamel : les invités de Camille Combal

Bienvenue sur le plateau d’Une Famille en Or pour un choc explosif : la Bande à Fifi face à la Bande à Jamel ! Bien plus qu’un simple affrontement, c’est le duel comique incontournable de ce début d’année 2026 qui se joue sous vos yeux, opposant deux clans parmi les plus drôles du moment. Aux commandes de cette soirée survoltée, le maître du jeu Camille Combal, arbitre d’un combat où l’humour est roi.

D’un côté, la famille Fifi, menée par son capitaine Philippe Lacheau, entouré de Julien Arruti, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Reem Kherici et Vincent Desagnat.

De l’autre, la famille Jamel, avec Jamel Debbouze à sa tête, accompagné de la crème du stand-up français : Antek, Sofia Belabbes, Ilyes Djadel, Nordine Ganso, Nash et Julien Santini.



Si toutes les vannes sont permises et la compétition féroce, l’enjeu dépasse largement le jeu : chaque équipe défend la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer, avec à la clé 100 000 euros pour soutenir cette cause essentielle.

Une Famille en Or – La Bande à Fifi vs La Bande à Jamel, c’est un prime événement, deux équipes d’exception et la promesse d’une soirée résolument anti-routine.

👉 À ne surtout pas manquer… sous peine de rater l’affrontement de l’année !

VIDÉO bande-annonce

