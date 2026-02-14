C à vous du 14 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 14 février 2026, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Nomination, course à l’Élysée : retour sur une semaine politique. On en parle avec Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste France Télévisions et Nicolas Domenach, éditorialiste à Challenges et LCI et co-auteur du livre « Néron à l’Elysée » aux éditions Albin Michel

🔵 Comment mieux dormir : ce que dit vraiment la science. On reçoit Pr Pierre-Alexis Geoffroy, professeur de médecine à l’université Paris cité, psychiatre et médecin du sommeil et auteur du livre « La nuit vous appartient » (Robert Laffont)



🔵 Saint-Valentin : les clefs de l’amour durable. Soazig Castelnérac, rédactrice en chef du média « Amour toujours », est notre invitée

🔵 Dans la suite de C à vous :

📺 Jean-Luc Reichmann pour la série « Léo Mattéï, Brigade des mineurs » sur TF1

💫 Olivia Courbis rend hommage à son père, Rolland Courbis

🎶 Dave pour sa tournée « Le Printemps de Dave »

📺 Gwendoline Hamon pour “La Jalousie” au théâtre de la Michodière

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 14 février 2026 à 19h sur France 5.