Les Enfants de la Télé du 15 février 2026 : l’émission encore déprogrammée, quand sera-t-elle de retour ?



Publicité





Les fidèles de l’émission de Faustine Bollaert « Les Enfants de la télé » ne retrouveront toujours pas leur rendez-vous dominical ce week-end. L’émission est une nouvelle fois déprogrammée ce dimanche en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina sur France Télévisions.











Publicité





Comme plusieurs programmes de la chaîne, le divertissement laisse temporairement sa place aux compétitions sportives retransmises tout au long de la soirée.

📅 Retour le dimanche 1er mars

Bonne nouvelle toutefois pour les téléspectateurs : la pause restera courte. « Les Enfants de la télé » fera son retour le dimanche 1er mars à 18h10 sur France 2.

Faustine Bollaert retrouvera alors ses invités pour une nouvelle émission faite d’archives cultes, de souvenirs télé et de séquences humoristiques qui font le succès du programme.



Publicité





En attendant, place au sport et aux exploits des athlètes avant le retour des moments télé les plus marquants du petit écran.