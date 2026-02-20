« Flair de famille » : votre épisode ce soir sur France 2 (20 février 2026)



C’est un ancien épisode de la série « Flair de famille » qui vous attend ce soir, vendredi 20 février 2026, sur France 2. Après les deux premiers épisodes qui ont affiché une moyenne consolidée de 4,9 millions de téléspectateurs, Flair de famille revient pour un nouvel épisode.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Flair de famille » : l’histoire de l’épisode « Guet-Apens »

Le corps de Gilles Rouvière, chef d’entreprise, est retrouvé au fond d’une cour, tandis qu’un incendie criminel détruit une cabane perchée dans les arbres. Pour le commissaire François Flament et sa sœur, la capitaine Caroline Flament, ces deux faits sont forcément liés : la victime était propriétaire de ce site enchanteur au cœur de la forêt. Mais qui avait intérêt à le tuer ? Nora Bernal, une femme abandonnée ? Géraldine Prévôt, une associée trahie ? Renaud Darcheville, vieil ami… ou simple connaissance ? Tristan Eicher, un employé humilié ?

Très vite, François et Caroline comprennent que le crime ne peut être l’œuvre d’une seule personne. Spécialistes pour faire émerger les secrets familiaux derrière les apparences, le duo frère-sœur s’engage dans une enquête où les non-dits pourraient bien détenir la clé de l’énigme.



Le casting

Avec Samuel Labarthe (François), Virginie Hocq (Caroline), Fatim Zahra Alami Marrouni (Leila), Oscar Copp (Marcus), Didier Flamand (Bernard Flament), Alexia Barlier (Nora Legrand), Selma Kouchy (Géraldine Prévost), Guillaume Faure (Renaud Darcheville), Nicolas Grandhomme (Gilles Rouvière), Vincent Rialey (Tristan Daguerre), Luna Lou (Fredo)