« Anaon » du 11 février 2026 : vos épisodes ce soir sur France 2 (final)

« Anaon » au programme TV du mercredi 11 février 2026 – Ce mercredi soir, France 2 continue la diffusion de la série inédite « Anaon », avec avec Guillaume Labbé et Capucine Malarre. Présenté en compétition française au festival Séries Mania 2025, ce thriller revisite les légendes bretonnes à travers une relecture contemporaine.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 11 février 2026

Épisode 4 : Wendie, Léa et Nathan enquêtent sur les familles fondatrices de Harz et découvrent peu à peu le folklore et la mythologie qui semblent inspirer le criminel. De leur côté, Max et Lucie organisent une filature afin de garder un œil constant sur leur unique suspect.

Épisode 5 : Convaincu que l’enquête n’est pas terminée, Max vacille et s’obstine à chercher la vérité. Wendie, quant à elle, met au jour des révélations troublantes sur la mort de sa mère et affronte son père. Ensemble, ils replongent dans les dernières heures de Sarah pour comprendre ce qui lui est réellement arrivé.



Épisode 6 : L’urgence est à son comble : Wendie est retenue par l’auteur des attaques. Pour la sauver, Max interroge Léa et Nathan et doit dépasser son esprit rationnel pour envisager l’inexplicable. Tous se préparent alors à un affrontement décisif…

« Anaon » – rappel de la présentation

Un mois après le décès de son épouse, Max se voit confier une affaire troublante : la disparition inexpliquée d’une adolescente. De son côté, sa fille Wendie réalise, avec l’aide de ses amis, qu’un phénomène surnaturel pourrait bien être en cause…

Le casting

Avec Guillaume Labbé (Max), Capucine Malarre (Wendie), Eugénie Derouand (Lucie), Aaliyah Lexilus (Léa), Jean-Baptiste Blanc (Nathan), Jérémie Covillaut (Jean-Guy).