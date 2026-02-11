Cauchemar en cuisine du 11 février : direction Sète ce soir sur M6



Cauchemar en cuisine du 11 février 2026 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce mercredi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Sète, en Occitanie.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.







Cauchemar en cuisine du 11 février, présentation

Philippe Etchebest se rend en Occitanie, à Sète, après l’appel à l’aide d’Aurora, serveuse dans un restaurant routier géré depuis quatorze ans par Bachir, sa femme et leurs fils. Aujourd’hui en grande difficulté, l’établissement semble au bord du gouffre et, pour Aurora, seule l’intervention du chef pourrait leur redonner espoir.

Mais à peine arrivé, la mission prend une tournure totalement inattendue… Un véritable coup de théâtre vient tout bouleverser : Philippe Etchebest se retrouve dans l’impossibilité d’aider Bachir et sa famille.



Face à ce refus surprenant, quelle décision le chef va-t-il prendre ? Et surtout, comment réagira-t-il devant une situation aussi inédite ?

