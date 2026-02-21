Echappées Belles du 21 février : direction la Corse ce soir sur France 5 (sommaire)



Publicité





Echappées Belles du 21 février 2026 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Publicité





Echappées Belles du 21 février 2026, à 21h – « Le charme d’un hiver en Corse » (rediffusion)

L’hiver en Corse dévoile une île sincère et préservée, à l’écart de l’effervescence estivale. C’est le moment où les traditions retrouvent toute leur place : on prépare le brocciu, on affine la charcuterie, les chants polyphoniques résonnent et les repas se partagent au coin du feu. Des sommets enneigés aux vallées indomptées, les paysages se révèlent dans toute leur force et leur authenticité. Randonnées, ski, cueillette et promenades en bord de mer composent un hiver vibrant et intact. Loin de s’assoupir, la Corse se redécouvre, fidèle à son âme et à son art de vivre intemporel.

Echappées Belles du 21 février à 22h30 – « Colorado, retour aux sources » (rediffusion)

En 1858, la découverte d’or dans le Colorado déclenche une ruée sans précédent. Lorsque l’information parvient à l’Est des États-Unis, des milliers de chercheurs affluent, bouleversant profondément le territoire : les immenses troupeaux de bisons disparaissent peu à peu, tout comme de nombreuses tribus amérindiennes.



Publicité





Aujourd’hui, de Denver aux Rocheuses, des quatre parcs nationaux aux étendues désertiques de l’Ouest, l’État séduit les passionnés d’activités de plein air. Mais le réchauffement climatique et les sécheresses à répétition fragilisent sévèrement ses ressources naturelles, à commencer par celles du Colorado River.

La journaliste Sabine Quindou part à la découverte du « Centennial State » pour rencontrer celles et ceux qui s’engagent au quotidien afin de préserver leur environnement et leur cadre de vie.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 21 février dès 21h sur France 5