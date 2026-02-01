Audiences 31 janvier 2026 : « Flair de famille » juste devant la Star Academy



Audiences 31 janvier 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences samedi soir avec un épisode inédit de « Flair de famille », qui a captivé 3,08 millions de téléspectateurs pour 18,1% de pda.





C’est loin devant TF1 avec la seconde demi-finale de la Star Academy, qui a réuni 2,95 millions de téléspectateurs pour 16,9%.







Audiences 31 janvier 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec le film inédit « Des mains en or », qui a intéressé 1,85% millions de téléspectateurs pour 10,8% de pda.

M6 est derrière avec sa nouvelle série inédite « NCIS : Tony & Ziva », suivie par 1,05 million de téléspectateurs en moyenne pour 6,2% de pda.



France 5 suit avec un inédit du magazine « Echappées belles », qui a rassemblé 924.000 téléspectateurs pour 5,4% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie