Open d’Australie : suivre la finale Alcaraz / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Open d’Australie finale – Alcaraz / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce dimanche 1er février 2026 sur Eurosport ! Après la victoire d’Elena Rybakina hier chez les dames, place à la finale messieurs de l’Open d’Australie ce matin à Melbourne. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le plus titré en Grand Chelem de l’histoire du tennis, Novak Djokovic.





Un match à suivre ce matin, à partir de 9h30, en exclusivité sur Eurosport.







Ce dimanche matin à Melbourne, l’Open d’Australie 2026 propose une finale messieurs d’exception entre Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, et Novak Djokovic, légende vivante du tennis. Alcaraz dispute sa première finale à Melbourne après une demi-finale marathon face à Alexander Zverev, où il a puisé dans ses ressources pour l’emporter en cinq sets et 5 h 27 min — record du tournoi cette année.



À presque 39 ans, Djokovic défend quant à lui un palmarès déjà exceptionnel et vise un 25ᵉ titre du Grand Chelem, ce qui l’installerait comme le joueur le plus titré de l’histoire du tennis. Il a lui aussi du batailler en 5 sets en demi-finale pour battre l’italien Yannik Sinner.

Open d’Australie la finale Alcaraz / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport (sur abonnement) à partir de 9h30.

Sur le site de l’Open d’Australie, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Djokovic, finale du tournoi de tennis de Open d’Australie, un match à suivre ce matin sur Eurosport.