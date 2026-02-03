C à vous du 3 février 2026 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)



C à vous du 3 février 2026, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





🔵 Affaire Epstein : après Andrew, la famille royale de Norvège également dans la tourmente. On en parle avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directeur de la rédaction du magazine “Point de vue”

🔵 « Nos nouveaux maîtres » : enquête sur les géants de la Tech. Raphaelle Bacque, grand reporter au journal « Le Monde », et Alexandre Piquard, journaliste pour « Le Monde », spécialiste de la Tech, sont les invités de #CàVous pour leur livre « Nos nouveaux maîtres »



🔵 Dans la suite de C à vous :

📖 Alexandre Jardin, pour le livre “La femme qui inventa l’amour”

🎭 Catherine Jacob & Philippe Lellouche, pour la pièce de théâtre “Nuit

d’ivresse”

📖 Bgin Clean, pour son livre “Je nettoie tout ! Avec trois fois rien”

