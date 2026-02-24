« Le Bachelor meurtrier » : votre téléfilm inédit ce 24 février sur TF1 (histoire, interprètes)



Publicité





« Le Bachelor meurtrier » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 24 février 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’intitule « Le Bachelor meurtrier ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Le Bachelor meurtrier » : l’histoire, le casting

Sur les conseils de sa meilleure amie, Ruby se laisse tenter par une application de rencontres et y croise le chemin d’un homme séduisant, fortuné et brillant. Rapidement, elle découvre qu’il s’agit d’un ancien candidat de télé-réalité et comprend que derrière son image parfaite se cache un passé mystérieux, jalonné de zones d’ombre et de secrets.



Publicité





Avec : Stephanie Sy (Ruby), Jacob Blair (Dylan), Amanda Austin (Ella), Erik Athavale (Luke)

Et à 16h, « Escroquerie aux sentiments » (rediffusion)

Ashley Morris découvre l’infidélité de son mari, Roger, le soir même où il était censé lui organiser une fête d’anniversaire surprise, en le surprenant avec une autre femme. Un an après leur divorce, elle se réfugie dans son travail et se consacre pleinement à sa carrière d’artiste. Alors qu’elle obtient une commande pour peindre une toile dans le futur restaurant de Jacqueline, elle fait la connaissance de Grant, le technicien chargé de l’installation électrique. Encouragée par sa meilleure amie Tess à tenter les rencontres en ligne, Ashley s’inscrit sur une application et commence à échanger avec Marco. Après de longues conversations prometteuses, ils prévoient enfin de se voir, mais au dernier moment, un contretemps survient : Marco lui demande en urgence 8 000 dollars, bouleversant leurs projets.

Avec : Shiva Negar (Ashley Morrison), Dillon Casey (Marco), Drew Nelson (Grant Drysdale), Mikaela Dyke (Tess Parks)