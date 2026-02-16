Demain Nous Appartient du 16 février : Fred enlevé, Georges et Victoire font une découverte (résumé + vidéo épisode 2141 en avance)



Demain nous appartient du 16 février 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 2141 de DNA – Tout laisse à croire que Fred a été enlevé ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Victoire et Georges enquêtent et font une découverte qui ne vont pas les rassurer…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 16 février 2026 – résumé de l’épisode 2141

Georges se renseigne sur la légende du « kidnappeur du vendredi 13 » et découvre trois disparitions espacées de trois ans. Victoire, dont la déclaration pour Fred n’est pas prise au sérieux par la police, pirate son téléphone avec lui : un profil nommé 13 l’a contacté et appelé le jour même, avec pour photo une tombe, ce qui les alarme.

Georges tente de convaincre Martin d’ouvrir une enquête ; il refuse mais l’aide à identifier les anciennes victimes. Un commentaire « 3.14 » les mène au cimetière Le Py de Sète, puis au lycée Georges Brassens où ils apprennent qu’une victime, Johan Pichet, y enseignait. Avec l’aide de Lizzie, ils récupèrent le contact de son ex-compagne pour en savoir plus. Le soir, Martin appelle Georges et confirme que les précédentes disparitions sont bien réelles : Victoire craint pour Fred.



Parallèlement, Erica prévoit un cadeau pour son fils tandis que Marceau et Diane piratent sa messagerie pour envoyer aux élèves un faux mail annonçant un déguisement obligatoire pour Mardi Gras. De son côté, Sara raccompagne Vahina à la gare puis tente de raviver son couple avec Roxane grâce à une surprise, mais celle-ci reste distante.

VIDÉO Demain nous appartient du 16 février 2026 – extrait de l’épisode

