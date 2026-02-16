Les 12 coups de midi du 16 février : 150ème victoire de Cyprien, l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée



Les 12 coups de midi du 16 février 2026, 150ème victoire de Cyprien – C’est une 150ème victoire qu’a signé Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé une victoire à 1000 euros aujourd’hui et n’a donc pas pu proposer de nom pour l’étoile mystérieuse, où il ne reste plus que 23 cases.











Les 12 coups de midi du 16 février, plus que 23 cases sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte monter au total de 642 033 euros de gains et cadeaux dans sa cagnotte personnelle. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 23 cases et elle devrait être entièrement dévoilée en fin de semaine. On a actuellement 6 indices : un ring de boxe, un bretzel, un périscope, le drapeau de la France Libre, une caméra et un girophare.

Avec ces indices, chez Stars-Actu on pense à Mathieu Kassovitz. On retrouve un ring de boxe, clin d’œil à sa passion pour ce sport, un périscope en référence au film « Le Chant du loup » », le drapeau de la France Libre pour le long-métrage « La Bataille de Gaulle », une caméra rappelant qu’il est à la fois comédien et réalisateur, mais aussi un bretzel en lien avec le tournage du film « Frères » en Alsace. Et le gyrophare évoque immédiatement le film culte « La Haine », qu’il a réalisé et dans lequel l’ambiance tendue avec les forces de l’ordre est devenue emblématique.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dwayne Johnson, Robert De Niro, Lino Ventura



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 16 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+