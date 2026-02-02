Demain Nous Appartient spoiler : Aaron prêt à ouvrir les yeux ? (vidéo épisode du 5 février)



Demain nous appartient spoiler – Aaron va-t-il enfin ouvrir les yeux et arrêter de s’auto-détruire dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, il va se confier à Soraya et lui avouer avoir un crush pour « une cliente »…











Soraya ne comprend pas, Aaron lui avait dit qu’il avait arrêté. Mais il lui assure que c’était sa dernière cliente… Il a eu un crush mais elle lui a mis un stop.

Soraya essaie alors de faire ouvrir les yeux à Aaron. Il a envie d’une vraie histoire et il doit arrêter de se détruire. Aaron reconnait qu’il faut qu’il arrête… Mais va-t-il vraiment le faire ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : drame, Sara et Roxane au coeur d'une fusillade ! (vidéo épisode du 5 février)



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2134 du 5 février 2026 : Aaron a un crush

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.