Un Si Grand Soleil du 3 février : Alex fait une découverte choc (résumé épisode 1850 en avance)

Un si grand soleil du 3 février 2026, spoiler résumé de l’épisode 1850 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 3 février 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Charlotte fait un cauchemar, elle s’imagine au lycée après la publication de la vidéo de Sacha. Tout le monde se moque d’elle, Soan est sous le choc. Elle se réveille en sursaut alors que son père frappe à la porte.

Au commissariat, Hugo rejoint Alex qui voulait le voir. Alex l’interroge sur Jules Levert, il lui demande de jeter un oeil au rapport d’autopsie. Il lui dit que la procédure est classée, ça a conclu à une mort accidentelle et c’est la police de Sète qui s’en est occupée. Il veut son avis et demande à ce que ça reste entre eux. Hugo accepte, il lui devra une bière.



Jérémy se réveille, il a dormi sur le canapé. Paloma lui demande s’il a vraiment piqué le sujet de thèse d’une meuf qu’il avait sauté… Il dit que ça ne s’est passé comme ça. Il ne lui a pas piqué son sujet, elle lui a donné. Il explique qu’elle l’a manipulé, elle comptait rendre le même sujet depuis le début. Elle voulait juste faire virer Janet et elle a réussi ! Paloma ne comprend pas pourquoi il a avoué avoir plagié Laurine, il lui dit qu’elle a menacé de révéler leur liaison et il voulait sauver leur couple… Paloma le traite de pauvre type, menteur et lâche. Elle lui dit qu’il la dégoûte et s’en va.

Elisabeth demande à Alain si c’est bien aujourd’hui que Clémence prend le poste de Janet. Elle salue le fait qu’il ait refusé et elle ne trouve pas ça sympa pour Janet. Alain confirme mais il préfère que ça soit Clémence qu’un autre.

Manu fait du sport dans son salon quand Aude l’appelle. Elle l’informe que la juge ordonne une expertise psychologique. Il a un premier rendez-vous cet après-midi, elle lui souhaite du courage…

Janet passe la main à Clémence. Elle lui conseille de prendre soin de son équipe, Clémence la remercie et espère qu’elle ne lui en veut pas. Janet assure que non, elle est contente que ça soit elle et elle est heureuse de reprendre son travail de médecin à temps plein. Elle lui souhaite bonne chance.

Chez Midi Libre, Paloma travaille avec Kira. Paloma reçoit un message, elle ne répond pas. Kira lui demande si ça va. Paloma lui parle de son mec, qui l’a trompé avec sa collègue… Kira est désolée. Elle lui demande si elle compte le quitter, Paloma dit qu’il faudrait mais c’est compliqué, elle pleure. Mais elle refuse de lui pardonner.

Alain vient féliciter Clémence. L’informaticien est là pour configurer son ordinateur, il ne fait que tousser. Plus tard, Laurine vient voir Clémence. Elle demande à changer de sujet : elle aimerait reprendre son ancien sujet ! Clémence rappelle que Janet l’avait refusé, elle demande un peu de temps à Laurine pour y réfléchir. Celle-ci lui laisse ses notes.

Manu est avec la psy, c’est Lucie. Elle lui explique qu’elle va devoir le voir à plusieurs reprises. Elle l’interroge sur son rapport aux femmes et sa compagne, son ex-femme, mais aussi sa fille.

Catherine est avec Bernier, elle achète des immeubles pour un projet de résidence seniors.

Au commissariat, Alex regarde des destinations de vacances et en parle à Elise. Hugo les rejoint, il veut parler à Alex au sujet de Jules Levert. Il pense que c’est possible que ça ne soit pas accidentel, il y a des éléments suspects dans l’analyse toxicologique !

Salomé vient parler à Charlotte, qu’elle sent mal… Elle avoue avoir déconné, elle craque et est sur le point de lui parler quand son père la rejoint et dit la ramener à la maison.

Paloma rentre, Jérémy veut lui parler. Il dit qu’il l’aime, il ne peut pas vivre sans elle. Mais elle lui dit que c’est trop tard. Elle lui demande de prendre ses affaires et partir ! Elle ne veut plus jamais le voir !

Alex vient voir Manu et Eve. Il lui parle de l’avis d’Hugo : l’associé de Kazan avait trop d’insuline dans le corps et il n’était pas diabétique ! Ça a pu provoquer la crise cardiaque lors de la plongée. Sacha a potentiellement tué son associé ! C’est pour ça qu’il a flippé en voyant Manu en bas de chez lui alors qu’il était là pour Sybille Delorme. Alex annonce qu’ils ont affaire à un meurtrier !

