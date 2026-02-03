« Bellefond » du 3 février : votre épisode ce soir sur France 3



« Bellefond » au programme TV du mardi 3 février 2026 – Ce mardi soir sur France 3, c’est une rediffusion de la série « Bellefond » avec Stéphane Bern et Bruno Solo qui vous attend.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur france.tv







« Bellefond » : l’épisode 3 « Succession »

Mathilde Duprieur, gérante du restaurant de plage « Le Cocoon », est soupçonnée d’avoir tué son mari, Lionel. Elle fait appel à Bellefond pour assurer sa défense, mais celui-ci découvre rapidement que l’enquête est dirigée par un vieil ami à lui : le commandant Philippe Vasquez.

Alors que les éléments semblent accabler Mathilde, Bellefond et ses étudiants tentent de mener leurs propres recherches. Ils se heurtent toutefois à un Vasquez bien décidé à faire obstacle à leur initiative, au risque de voir leur amitié mise à rude épreuve.



« Bellefond », le casting

Stéphane Bern (Antoine Bellefond), Bruno Solo (Philippe Vasquez), Pauline Paolini (Mathilde Duprieur), Wendy Nieto (Camille), Jeaneta Domingos (Awa), Arthur Prevost (Lucas), Elisa Libri (Cléo), Agathe Dodemant (Gaïa Duprieur)

« Bellefond », c’est ce soir dès 21h10 sur France 3.