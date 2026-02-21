« Meurtres à Font-Romeu » : le téléfilm avec Stéphane Henon ce soir sur France 3 (21 février)



« Meurtres à Font-Romeu » au programme TV du 21 février 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres à Font-Romeu », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Stéphane Henon (Plus belle la vie) et Béatrice de La Boulaye.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Font-Romeu » : l’histoire

La petite ville de Font-Romeu est sous le choc : le père Baptiste a été retrouvé assassiné dans le célèbre Ermitage, tout près du Centre national d’entraînement en altitude. Chargé de l’affaire, le lieutenant Thomas Errelbaz paraît mener l’enquête avec une certaine désinvolture, tandis que sa collègue Julie Delpech, fraîchement arrivée de Paris, n’a même pas le temps de prendre ses marques.

Leur investigation les conduit rapidement à s’intéresser au centre sportif réputé et à sa directrice, Christine. Mais une révélation vient rebattre les cartes : à Font-Romeu, quelqu’un semble déterminé à solder de vieux comptes avec le passé.



Interprètes et personnages

Avec Stéphane Henon (Thomas Errelbaz), Béatrice de La Boulaye (Julie Delpech), Karim Belkhadra (Hicham Naouri), Carine Ribert (Evelyne Martenon), Mathilde Cerf (Lisa Orthiz), Anne Loiret (Christine Orthiz), Eric Savin (J-C Doumenic), Marie-Philomène Nga (Soeur Marie-Rose)…

« Meurtres à Font-Romeu » : la bande-annonce