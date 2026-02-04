« Qui veut être mon associé ? » du 4 février 2026 : les entrepreneurs ce soir sur M6



Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du jeudi 4 février 2026 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 5 de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur M6+.







Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du 4 février 2026, les entrepreneurs de ce soir

Nouvelle soirée de « Qui veut être mon associé ? » rime avec nouveaux entrepreneurs et nouvelles thématiques. Au programme ce soir : mieux vieillir, recréer du lien social, protéger l’environnement, préserver les ressources et imaginer de nouveaux usages pour simplifier le quotidien. Derrière chaque projet, il y a un parcours, une conviction profonde, parfois une urgence ou une expérience personnelle transformée en moteur d’engagement. Face aux investisseurs, les entrepreneurs ne défendent pas seulement une solution, mais une vision capable de s’inscrire dans la durée. La soirée permettra aussi de retrouver d’anciens participants et de découvrir le chemin parcouru depuis leur passage dans l’émission.

COALA

François et Vincent ont conçu un vêtement d’assistance pensé pour les aidants. Destiné à accompagner les personnes hospitalisées, âgées ou en situation de handicap, il facilite les mouvements du quotidien, comme se lever ou se déplacer, sans avoir à porter la personne. Grâce à des poignées intégrées, le dispositif permet une mobilisation plus simple tout en réduisant l’effort physique et les risques de blessures, aussi bien pour les proches que pour les professionnels.



Publicité





DPOL

La pollution marine est un défi colossal… alors autant commencer là où l’action est possible : dans les ports. DPOL a mis au point un robot marin autonome capable de collecter les déchets flottants et les hydrocarbures, sans intervention humaine et avec une faible consommation d’énergie. Fabriqué en France, cet appareil innovant s’attaque à un problème mondial. Selon l’OMS, l’équivalent de plus de 2 000 camions-poubelles remplis de plastique est déversé chaque jour dans les océans.

SPARK CLUB

Spark Club propose un nouveau modèle de studios de fitness ouverts 24h/24. Les séances se déroulent dans des cabines chauffées à infrarouge, pour des entraînements courts mais intensifs, de 15 à 25 minutes. Seul, à deux ou à trois, chacun personnalise sa session : vélo, rameur, yoga ou renforcement musculaire. L’association de la chaleur et de l’effort promet des effets rapides sur la performance, la récupération et le bien-être. Leur credo : un minimum de temps pour une efficacité maximale.

NOWA

Nowa repense un geste universel : se laver. Cette marque française propose une innovation cosmétique permettant une toilette en quelques secondes, sans eau — une alternative durable aux lingettes jetables. Pensée pour les randonneurs, campeurs, vanlifers, amateurs de nautisme ou sportifs, la solution convient aussi au quotidien. Composée à 99 % d’ingrédients d’origine naturelle, vegan et adaptée à toutes les peaux, même sensibles, elle est testée dermatologiquement et gynécologiquement pour une utilisation sur le visage, le corps et la zone intime.

THE DOGRY

The Dogry n’est pas qu’un simple lieu : c’est le premier social club canin de France. Sur 400 m² à Paris, tout est dédié au bien-être des chiens : parc indoor, garderie, toilettage, café, événements et ateliers. Un espace inédit consacré à la socialisation et aux loisirs des compagnons à quatre pattes, qui fédère une communauté de passionnés autour d’un même objectif : offrir le meilleur à leurs chiens.

UNCOVAI

À l’heure où les contenus générés par intelligence artificielle se multiplient, vérifier avant de croire devient essentiel. UncovAI propose un outil accessible à tous pour distinguer le réel de l’artificiel. Textes, images, audios ou vidéos : la plateforme analyse les contenus afin de détecter les manipulations et fraudes potentielles. Son ambition est claire : réinstaller un réflexe de vérification et contribuer à un environnement numérique plus fiable, pour les citoyens comme pour les entreprises.

VIDÉO bande-annonce