Enquête Exclusive du 15 février : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Enquête Exclusive du 15 février 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’une rediffusion et il a pour thème « Troisième guerre mondiale ? La France se prépare au conflit ».





Enquête Exclusive du 15 février 2026 : votre émission en résumé

La France pourrait-elle bientôt se retrouver en guerre ? Pour le plus haut responsable militaire du pays, le général Mandon, la réponse ne fait guère de doute : oui. Lors d’une prise de parole choc en novembre dernier, le chef d’état-major des armées a même averti les Français qu’un affrontement avec la Russie pourrait survenir d’ici trois ans. Nous avons mené l’enquête pour évaluer la capacité du pays à affronter un tel conflit.

Les quelque 200 000 militaires français sont très bien formés, mais pourraient-ils tenir face à la puissance russe et ses 950 000 soldats ? Nous nous sommes rendus au centre de recrutement de Rennes (Ille-et-Vilaine), où Lucas et ses camarades s’apprêtent à rejoindre l’armée, conscients qu’ils pourraient un jour être envoyés au combat.



En cas de guerre majeure, la France compterait aussi sur ses alliés, notamment ceux de l’OTAN. Nous avons suivi des soldats français en Estonie, où ils s’entraînent avec 16 000 militaires venus de 13 pays. À seulement 150 km de la frontière russe, Pierre et ses hommes se préparent dans le froid et la boue.

Notre enquête révèle également un manque important d’équipements : trop peu d’avions de chasse, de drones, de systèmes anti-aériens et de munitions. Exceptionnellement, une des dernières usines d’armement implantées dans l’Hexagone nous a ouvert ses portes. Sur ce site hautement sécurisé pour éviter l’espionnage, on fabrique des obus de gros calibre ; l’usine fonctionne désormais à plein régime et cherche encore à accélérer la production.

Nous avons aussi embarqué à bord d’un avion de renseignement pour une mission stratégique de l’OTAN au-dessus de la mer Baltique. Objectif : surveiller les navires de la « flotte fantôme » russe, soupçonnés de trafic pétrolier ou de sabotage de câbles sous-marins. Or ces câbles transportent 99 % du trafic internet mondial : leur destruction provoquerait pannes bancaires, hôpitaux paralysés et coupures de télécommunications, plongeant le pays dans le chaos.

Un chaos que pourraient déjà provoquer les cyberattaques visant nos villes, de plus en plus fréquentes et révélatrices de la vulnérabilité des infrastructures. Il y a quelques mois, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a ainsi été visée : feux tricolores hors service, hôpital bloqué, services publics paralysés. Aujourd’hui encore, un tiers des serveurs reste inutilisable.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.